Montvicq Montvicq Allier, Montvicq La place au Public Montvicq Montvicq Catégories d’évènement: Allier

Montvicq

La place au Public Montvicq, 14 août 2021, Montvicq. La place au Public 2021-08-14 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-14 23:00:00 23:00:00 Place du village – Mairie – 2 place de l’Eglise

Montvicq Allier Montvicq “la place au public” est une manifestation qui s’adresse à tout public. A partir de 10h, un “marché d’ici et d’ailleurs”, jongleur, peinture, musique, vidéo et en soirée à 20h30 un spectacle de théâtre et 22h un concert. Boissons et restauration. lecafournio@gmail.com +33 7 69 49 50 81 dernière mise à jour : 2021-07-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montvicq Autres Lieu Montvicq Adresse Place du village - Mairie - 2 place de l'Eglise Ville Montvicq lieuville 46.31981#2.8217