La Pizzica Atelier de danse au Château de Dompierre Lieu-dit La Cour Dompierre-les-Églises, vendredi 5 juillet 2024.

La Pizzica est une danse populaire du sud de l’Italie. Le cours de trois jours, sous la direction professionnelle d’Elena Gianini, s’adresse aux passionnés de danse avec ou sans connaissances préalables. La Pizzica est une danse qui peut représenter un voyage vers soi-même à travers le pouvoir expressif du corps, en se laissant porter par la musique et des rythmes ancestraux. La Pizzica est dansée ensemble, par des groupes ou des couples, aussi bien féminins que masculins. Les pas de la Pizzica sont petits, combinés à des virevoltes et à de petits sauts. Le cours commence par un échauffement du corps, en explorant harmonieusement les éléments de base de la danse l’espace, la dynamique et la relation. Ensuite, nous passons à la pratique directe des pas de base, du style et de la posture du corps. 75 75 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 18:30:00

fin : 2024-07-07 20:00:00

Lieu-dit La Cour Château de Dompierre

Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine new.adesso@gmail.com

L’événement La Pizzica Atelier de danse au Château de Dompierre Dompierre-les-Églises a été mis à jour le 2024-04-09 par SPL Terres de Limousin