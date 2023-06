Reliure et Maroquinerie: des métiers d’art témoins du patrimoine vivant La Pixie de la Reliure Roussillon, 16 septembre 2023, Roussillon.

Reliure et Maroquinerie: des métiers d’art témoins du patrimoine vivant 16 et 17 septembre La Pixie de la Reliure Départ visites le samedi 10H30, 14H et 16H et le dimanche 10H30 et 14H30

Plongez dans le monde de l’artisanat d’Art avec La Pixie de la reliure et Margaery & Ser No, et découvrez deux métiers faisant partie intégrante de notre patrimoine vivant. Ces arts anciens que sont la reliure et le cuir d’art sont porteurs d’une tradition séculaire et mettent en valeur des matériaux naturels de longue durée.

Profitez d’une visite commentée de notre atelier de reliure, où vous serez étonnés par les démonstrations qui vous dévoileront la complexité de cet art. Vous découvrirez également en détail certaines techniques de maroquinerie et de repoussage de cuir.

Venez admirer la créativité et le savoir-faire qui font vivre ces traditions artisanales.

La Pixie de la Reliure 15, grande rue, 38150 Roussillon, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Roussillon 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 86 18 63 Atelier de reliure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Margaery Roman