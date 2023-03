Du rêve dans nos vie: le livre, de la linogravure à la reliure La Pixie de la Reliure, 1 avril 2023, Roussillon.

Du rêve dans nos vie: le livre, de la linogravure à la reliure 1 et 2 avril La Pixie de la Reliure

Pour ces journées européennes des métiers d’art 2023, c’est avec plaisir que je vous propose une visite commentée ponctuée de démonstrations dans un atelier de reliure traditionelle et de restauration de livres.

Art of Gemini, illustratrice, sera présente pour vous montrer les diverses techniques de linogravure et leurs multiples applications.

Les visites vous sont proposées :

– le samedi à 10H30, 14H et 16H30

– et le dimanche à 10H30 et 14H30.

N’hésitez pas à pousser la porte de l’atelier !

La Pixie de la Reliure 15 grande rue 38150 ROUSSILLON Roussillon 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0474861863 »}, {« type »: « link », « value »: « https://facebook.com/lapixiedelareliure/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

reliure cuir

Emeline NAGEL