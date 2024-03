La Pive vous invite à la prochaine Piv’Hour des monnaies locales ! Tiers-lieu le 97 Besançon, lundi 11 mars 2024.

Quelle est l’histoire de la monnaie ? Quelles sont les dérives du système financier ? Pourquoi payer en pives plutôt qu’en euros ?

On répondra à ces interrogations autour d’un verre et d’une animation dynamique en parlant circuits courts, diversité monétaire et finance éthique (et si vous n’y connaissez rien, c’est encore mieux !) ???

En plus d’une occasion de débattre et de s’informer sur tous les sujets passionnants qui tournent autour des monnaies locales, ce sera avant tout une soirée conviviale pour se retrouver entre professionnel·les, bénévoles et adhérent·es de La Pive ?? N’hésitez pas à venir y faire un tour !

Cette Piv’Hour vous permettra aussi de (re)découvrir l’association Mycéliandre, qui nous accueille dans son tiers-lieu Le 97 ! De belles rencontres en perspective EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 18:00:00

fin : 2024-03-11 20:00:00

Tiers-lieu le 97 97 rue Battant

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté communication@pive.fr

