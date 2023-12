PORTES OUVERTES DE L’ATELIER DE FRANÇOISE AUVRAY, CÉRAMISTE La Pivardière Courcival, 15 décembre 2023 10:00, Courcival.

Courcival,Sarthe

Françoise Auvray, céramiste à courcival, ouvre les portes de son atelier et vous propose plains d’idées cadeaux pour les fêtes !.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 19:30:00. .

La Pivardière

Courcival 72110 Sarthe Pays de la Loire



Françoise Auvray, ceramist in Courcival, opens the doors of her workshop and offers you many gift ideas for the holidays!

Françoise Auvray, ceramista en Courcival, le abre las puertas de su taller y le propone numerosas ideas de regalos para estas fiestas

Françoise Auvray, Keramikerin in Courcival, öffnet die Türen ihres Ateliers und bietet Ihnen viele Geschenkideen für die Feiertage!

Mise à jour le 2023-12-04 par eSPRIT Pays de la Loire