La pitchounerie Villeneuve-sur-Lot, 22 octobre 2022, Villeneuve-sur-Lot.

La pitchounerie

Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2022-10-22 10:00:00 – 2022-10-30 18:00:00

Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne

5 6 EUR Possibilité de se restaurer sur place.

Au moins 40 structures gonflables, mascottes, flipper, babyfoot, maquillages et jeux en mousse pour les plus petits… Plus de renseignements au 06.89.80.89.30

+33 6 89 80 89 30

Steven Galinou

