Lamothe Haute-Loire Lamothe EUR 6 12 Randonnée pédestre semi-nocturne organisée par Les Pistons Sauvages : r n3 parcours r n6 km (départ 18h /19h30) → 6€ r n11km (départ 18h/19h)→ 10€ r n16km (départ 18h/18h30)→12€ Le Bourg 1 rue Coste Lamothe

