Aubusson Creuse Aubusson Creuse Aubusson Piscine Aquasud, le mercredi à 16h30, du 7 juillet au 25 août inclus, sauf le 14 juillet. Rendez-vous proposé par la médiathèque intercommunale. Lecture pour les enfants. Animation gratuite, sur la terrasse en bois de la piscine, réservée aux usagers présents dans le centre aquatique. mediatheque@creuse-grand-sud.fr +33 5 55 66 55 22 http://www.creuse-grand-sud.fr/ Piscine Aquasud, le mercredi à 16h30, du 7 juillet au 25 août inclus, sauf le 14 juillet. Rendez-vous proposé par la médiathèque intercommunale. dernière mise à jour : 2021-06-15 par

lieuville 45.95417#2.17228