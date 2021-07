La piste gourmande Sadirac, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Sadirac.

La piste gourmande 2021-07-13 – 2021-07-13

Sadirac Gironde Sadirac

Deuxième soirée et clôture de La piste Gourmande ce Mardi 13 Juillet à partir de 19h.

Avec au programme

Restauration sur place assurée par de nombreux producteurs et traiteurs locaux, des jeux surdimensionnés et un spectacle pyrotechnique musical.

A 19h30 c’est le groupe BOKALE BRASS BAND une fanfare originaire du Sud-Ouest qui viendra vous présenter son album « Whistling in the street » un mélange de swing, funk, soul et rythmes afro-caribéen. En hommage à l’héritage historique et musical de la Nouvelle-Orléans.

A 21h le groupe BOOM DITTY vous présentera son nouvel album de reprise Folk originales ,son Bluegrass explosif et leur spectacle revisité.

A 23h un feu d’artifice et un spectacle pyrotechnique musical.

Et pour clôturer la soirée un DJ ALASKA SYSTEM.

+33 5 56 30 62 29

Mairie Sadirac

dernière mise à jour : 2021-06-30 par OT de l’Entre-deux-Mers