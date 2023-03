Roller Disco La Piste Bourg-lès-Valence Catégories d’Évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Roller Disco
1 avril 2023
EUR 4
99 Avenue de Lyon
La Piste
Bourg-lès-Valence
Drôme

2023-04-01 21:00:00 – 01:00:00

La Piste 99 Avenue de Lyon

Bourg-lès-Valence

Drome . EUR 4 4 Vivez une vraie soirée ROLLER DISCO et montrez nous vos talents ! +33 4 75 41 11 07 La Piste 99 Avenue de Lyon Bourg-lès-Valence

