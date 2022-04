LA PISCINE VACANCES DE PRINTEMPS Sainte-Anne-sur-Brivet, 20 avril 2022, Sainte-Anne-sur-Brivet.

LA PISCINE VACANCES DE PRINTEMPS Sainte-Anne-sur-Brivet

2022-04-20 – 2022-04-20

Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique Sainte-Anne-sur-Brivet

Animations pour les enfants

jeudi 14 avril de 14h à 17h : Grand jardin aquatique – jeux aquatiques en libre services, tapis … Tarif normal – Pas de lignes nageurs

jeudi 21 avril de 14h à 17h : Structures gonflables et jardin aquatique – Tarif normal – Pas de lignes nageurs – Structures gonflables réservées aux enfants sachant nager.

Stages enfants 5/7 ans : du mardi 12 au vendredi 15 avril et du mardi 19 au vendredi 22 avril de 9h à 9h45 – 20 places par stage

Inscriptions à la piscine dès le 29 mars – habitant com com : 15.60€ (avec justificatif de domicile de moins de 3 mois)

Inscriptions à la piscine dès le 7 avril – habitant hors com com : 22.60€

Animations pour les adultes

Mercredi 13 avril et mercredi 20 avril de 18h à 22h : Hammam gratuit – prêt qu’aqua bike

Stage adulte – perfectionnement crawl – lundi 11 avril, mardi 12 avril, jeudi 14 avril et vendredi 15 avril de 20h à 21h

Inscriptions à la piscine dès le 29 mars – habitant com com : 27.60€ (avec justificatif de domicile de moins de 3 mois)

Inscriptions à la piscine dès le 7 avril – habitant hors com com : 36.40€

Fermeture du toboggan et du bain à bulles – en attente de travaux. Accès réservé aux adultes.

Fermeture de la piscine le lundi 18 avril

Renseignements :

La Piscine 02 40 88 16 38

lapiscine@cc-paysdepontchateau.fr

Site : http://www.cc-paysdepontchateau.fr

otsi@cc-paysdepontchateau.fr +33 2 40 01 40 10

Sainte-Anne-sur-Brivet

dernière mise à jour : 2022-04-15 par