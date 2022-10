La piscine s’anime ! Ploërmel Ploërmel Catégories d’évènement: Morbihan

Ploërmel

La piscine s’anime ! Ploërmel, 3 novembre 2022, Ploërmel. La piscine s’anime !

Rue du Lieutenant le Vigouroux piscine Ploërmel Morbihan piscine Rue du Lieutenant le Vigouroux

2022-11-03 – 2022-11-03

piscine Rue du Lieutenant le Vigouroux

Ploërmel

Morbihan Durant les vacances scolaires de la Toussaint, la piscine propose des jeux et animations pour les jeunes chaque jeudi après-midi :

– 15 à 15h45 pour les 11/17 ans

– 16h15 à 17h pour les 4/10 ans

Au programme, parcours ludiques, jeux variés, relais… +33 2 97 93 67 74 piscine Rue du Lieutenant le Vigouroux Ploërmel

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Ploërmel Autres Lieu Ploërmel Adresse Ploërmel Morbihan piscine Rue du Lieutenant le Vigouroux Ville Ploërmel lieuville piscine Rue du Lieutenant le Vigouroux Ploërmel Departement Morbihan

Ploërmel Ploërmel Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploermel/

La piscine s’anime ! Ploërmel 2022-11-03 was last modified: by La piscine s’anime ! Ploërmel Ploërmel 3 novembre 2022 morbihan Ploërmel Rue du Lieutenant le Vigouroux piscine Ploërmel Morbihan

Ploërmel Morbihan