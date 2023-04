LES TRÉSORS ART DÉCO DE LA TISSUTHÈQUE La Piscine Musée d’Art et d’Industrie Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix LES TRÉSORS ART DÉCO DE LA TISSUTHÈQUE La Piscine Musée d’Art et d’Industrie, 12 mai 2023, Roubaix. LES TRÉSORS ART DÉCO DE LA TISSUTHÈQUE Vendredi 12 mai, 18h30 La Piscine Musée d’Art et d’Industrie Gratuit A l’occasion du Printemps de l’Art Déco, un guide du musée La Piscine de Roubaix vous emmène à la découverte des collections textiles des années 30, de l’étendue des fonds et ses contraintes de conservation et de restauration. La Piscine Musée d’Art et d’Industrie 23 rue de l’Espérance Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-tresors-art-deco-de-la-tissutheque-2 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

