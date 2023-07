Visite libre du musée de la Piscine La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Visite libre du musée de la Piscine La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Visite libre du musée de la Piscine 16 et 17 septembre La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Anciens bains municipaux construits par Albert Baert entre 1927 et 1932 dans un style Art déco, réhabilités en musée en 2001 puis agrandis en 2018 par Jean- Paul Philippon, La Piscine expose la richesse de ses collections de peintures, de sculptures et d’arts appliqués dans ce lieu qui fut considéré pendant plus de cinquante ans comme la « plus belle piscine de France ». La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France http://www.roubaix-lapiscine.com/ Métro ligne 2 – arrêt gare Jean Lebas Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

