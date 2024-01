Visite guidée « Compagnons d’une vie une donation à La Piscine » La Piscine Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, samedi 13 avril 2024.

Visite guidée « Compagnons d’une vie une donation à La Piscine » Chaque samedi, du 17 février au 26 mai 2024, La Piscine vous propose à 16 h une visite guidée de l’exposition « Compagnons d’une vie une donation à La Piscine ». Samedi 13 avril, 16h00 La Piscine Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Gratuité pour la visite + droit d’entrée au musée. Pas de réservation. Inscription directement à l’accueil du musée, 30 minutes avant le départ de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T16:00:00+02:00 – 2024-04-13T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T16:00:00+02:00 – 2024-04-13T17:00:00+02:00

COMPAGNONS D’UNE VIE UNE DONATION À LA PISCINE

Suite à une donation qui fera date dans son histoire, La Piscine expose une remarquable collection particulière élaborée au fil d’un demi-siècle de recherches et d’amitiés. Principalement consacrée aux 19e et 20e siècles, l’exposition Compagnons d’une vie une donation à La Piscine dévoile, à travers près de 400 œuvres, le cheminement sensible par lequel les goûts, les intérêts intellectuels, les rêveries des collectionneurs en sont venus à former un ensemble harmonieux et singulier.

Une saison d’expositions à découvrir jusqu’au 26 mai 2024

La Piscine Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 http://www.roubaix-lapiscine.com/ Dans l'ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s'est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Victor Hugo (1802-1885), Tache travaillée, s.d. Lavis brun sur papier, 9,2 x 6 cm. Roubaix, La Piscine-Musée d’art et d’industrie André Diligent. Donation 2023. Photo Alain Leprince