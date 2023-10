Art et Pilates La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, 22 mars 2024, Roubaix.

Un vendredi par mois, La Piscine et le service des sports de la Ville de Roubaix proposent de reproduire avec le corps une sélection d’oeuvre d’art !

Au cœur du musée, quelques œuvres sont observées puis reproduites avec trois disciplines de «Bien être» : Pilates, Qi Gong et Yoga.

De 18h à 19h45. Prévoir tenue de sport et un tapis de sol.

service.sport@ville-roubaix.fr

En 2023-2024 La Piscine vous invite les vendredis : 6 octobre, 17 novembre, 8 décembre 2023 et 19 janvier, 9 février, 22 mars, 12 avril, 24 mai et 14 juin 2024.

La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 http://www.roubaix-lapiscine.com/ Dans l'ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s'est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

musée La Piscine

Alain Leprince