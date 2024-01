Visite Surprenante « Les enfants impressionnistes du musée d’Orsay » La Piscine Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, vendredi 15 mars 2024.

Visite Surprenante « Les enfants impressionnistes du musée d’Orsay » Quoi de plus traditionnel qu’une visite guidée ? Jusqu’au moment où elle ne l’est plus. Testez ce format de visite original qui propose un dialogue entre un guide et un invité mystère ! Vendredi 15 mars, 18h30 La Piscine Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Nombre de participants 1 groupe de 15 personnes. Tarif Gratuité totale. Pas de réservation, l’inscription se fait à l’accueil, le jour même à partir de 17h45, dans la limite des places disponibles.

Début : 2024-03-15T18:30:00+01:00 – 2024-03-15T19:30:00+01:00

Quoi de plus traditionnel qu’une visite guidée? Jusqu’au moment où elle ne l’est plus.

Les surprenantes sont une nouvelle formule de visite. Soyez curieux!

Vendredi 15 mars 2024, la surprenante portera sur l’exposition Les enfants impressionnistes du musée d’Orsay

La Petite Châtelaine de Camille Claudel, « Joconde » de La Piscine, reçoit, ce printemps, la visite d’invités de marque ! Grâce à de généreux prêts du musée d’Orsay à l’occasion du 150e anniversaire de l’Impressionnisme, trois tableaux de Degas, Renoir et Pissarro, et deux sculptures de Degas dont l’iconique Petite danseuse de 14 ans font résonner, au cœur du parcours permanent, plusieurs visions modernes et iconoclastes de l’enfance.

Dans l'ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s'est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Edgar Degas, « Petite danseuse de quatorze ans » (détail). Statue en bronze patiné. Paris, musée d’Orsay. Achat avec la générosité des héritiers d’Edgar Degas et de la famille Hébrard, 1931. © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / René-Gabriel Ojéda