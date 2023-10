Conférence des Amis : « James Ensor sous le masque de l’absurde » par Gregory Vroman La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, 10 mars 2024, Roubaix.

Conférence des Amis : « James Ensor sous le masque de l’absurde » par Gregory Vroman Dimanche 10 mars 2024, 15h30 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Paiement à effectuer sur place. Tarif : 5 € pour les Amis de La Piscine ; 8 € tarif normal, 3 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi. Cycle complet 30 €

« James Ensor sous le masque de l’absurde » par Gregory Vroman

C’est un véritable festival Ensor que la Belgique organise en 2024, principalement à Bruxelles et à Ostende. Né à Ostende en 1860, James Ensor va, dans un premier temps, être sensible à l’impressionnisme, au symbolisme, au japonisme et à la peinture des grands maîtres des Pays-Bas. Toutefois, le peintre va s’émanciper presque totalement de ces influences premières pour créer une peinture tout à fait personnelle et à nulle autre pareille, qu’on pourrait être tenté d’apparenter à l’expressionnisme ou au surréalisme. À l’occasion des expositions au musée des Beaux-Arts à Bruxelles (jusqu’au 02 juin 2024) et au Mu-Zee d’Ostende (jusqu’au 14 avril).

Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance). Étant donné l’affluence, nous conseillons l’abonnent pour le cycle complet des huit conférences : 30€ pour les Amis de La Piscine à jour de cotisation.

Tarif : 5€ pour les Amis de La Piscine, 8€ normal, 3€ étudiants et demandeurs d’emploi

Réservations possibles en ligne

