Vernissage des expositions du Printemps des Collections La Piscine Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, vendredi 16 février 2024.

Vernissage des expositions du Printemps des Collections Du 17 février au 26 mai, La Piscine présente son Printemps des Collections Vendredi 16 février, 18h00 La Piscine Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Gratuit

Vendredi 16 février à partir de 18h La Piscine inaugure les nouvelles expositions de son Printemps des Collections :

Suite à une donation qui fera date dans son histoire, La Piscine expose une remarquable collection particulière élaborée au fil d’un demi-siècle de recherches et d’amitiés. Principalement consacrée aux 19e et 20e siècles, l’exposition Compagnons d’une vie une donation à La Piscine dévoile, à travers près de 400 œuvres, le cheminement sensible par lequel les goûts, les intérêts intellectuels, les rêveries des collectionneurs en sont venus à former un ensemble harmonieux et singulier.

Pascal Barbe, personnalité de la scène artistique nordiste, dont les « bonhommes » fêtent en 2024 leurs 50 ans, a récemment offert au musée 141 dessins originaux et les poèmes qui les accompagnent. Transcrits sur des tôles émaillées, ils constituent sa remarquable intervention dans la station de métro roubaisienne « Charles de Gaulle » inaugurée en 1999. L’esprit de ce superbe ensemble est révélé dans une singulière exposition-rétrospective mettant également en avant ses premières œuvres des années 70.

La Petite Châtelaine de Camille Claudel, « Joconde » de La Piscine, reçoit, ce printemps, la visite d’invités de marque ! Grâce à de généreux prêts du musée d’Orsay à l’occasion du 150e anniversaire de l’Impressionnisme, trois tableaux de Degas, Renoir et Pissarro, et deux sculptures de Degas dont l’iconique Petite danseuse de 14 ans font résonner, au cœur du parcours permanent, plusieurs visions modernes et iconoclastes de l’enfance.

Pour affirmer le lien fort que La Piscine a noué avec les jeunes publics, une présentation inédite de ses sujets « enfantins », regroupés pour de nouveaux dialogues, parfois extraits des réserves, voire restaurés spécialement, est proposée dans les cabines longeant le bassin.

Allez, Roubaix jeunesse ! est le témoignage de l’enrichissement des collections de La Piscine grâce aux œuvres d’artistes vivants liés à la scène artistique roubaisienne, ou à la ville tout simplement !

Roubaisien de cœur, poète et acteur, Serge Flamenbaum est aussi un dessinateur prolifique et il poursuit depuis plusieurs années un travail graphique assidu. Dans les cabines du premier étage est présentée une sélection de ses dessins, dont certains ont récemment été publiés par l’artiste.

La Piscine, en partenariat avec la Villa Cavrois, rend hommage aux sculpteurs Jan et Joël Martel dans une exposition-dossier mettant en valeur un précieux fonds de sculptures et de dessins relatif au Monument dédié à Claude Debussy à Paris, complété par quelques œuvres empruntées pour l’occasion.

Des expositions à découvrir du 17 février au 26 mai 2024 à La Piscine

Henri Victor Lesur (1863-1937) Portrait de Louis Rodolphe Crépel enfant Vers 1880 Huile sur toile. Roubaix, La Piscine-Musée d’art et d’industrie André Diligent. Legs de Louis Djalaï-Crepel en 2022. Photo Alain Leprince