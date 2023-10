Conférence des Amis : « Prosper Mérimée, nous lui devons tant » par Gregory Vroman La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, 21 janvier 2024, Roubaix.

Conférence des Amis : « Prosper Mérimée, nous lui devons tant » par Gregory Vroman Dimanche 21 janvier 2024, 15h30 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Paiement à effectuer sur place. Tarif : 5 € pour les Amis de La Piscine ; 8 € tarif normal, 3 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi. Cycle complet 30 €

« Prosper Mérimée, nous lui devons tant » par Gregory Vroman

C’est surtout à Georges Bizet que Prosper Mérimée (1803-1870) doit de ne pas être aujourd’hui totalement oublié du grand public. En 1834, il devient le deuxième Inspecteur général des Monuments historiques et va sillonner la France pendant une vingtaine d’années, multipliant les rapports – dans lesquels une ironie réjouissante perce – pour alerter les autorités sur l’état déplorable des sites et œuvres d’art découverts. On n’ose penser à ce que seraient devenus la basilique de Vézelay, les Jacobins de Toulouse, l’abbaye du Thoronet, la Dame à la licorne, la Pietà d’Enguerrand Quarton, la « tapisserie » de Bayeux et tant d’autres chefs-d’œuvre sans son intervention. Dans le cadre de l’exposition du Château de Compiègne (jusqu’au 18 mars 2024).

Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance). Étant donné l’affluence, nous conseillons l’abonnent pour le cycle complet des huit conférences : 30€ pour les Amis de La Piscine à jour de cotisation.

Tarif : 5€ pour les Amis de La Piscine, 8€ normal, 3€ étudiants et demandeurs d’emploi

Réservations possibles en ligne

La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix Roubaix 59100

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T15:30:00+01:00 – 2024-01-21T17:00:00+01:00

A. Leprince