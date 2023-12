DREAMS AND PRAYERS. Concert Klezmer du Collectif ARSYS & Nicolas CRETU La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, 7 janvier 2024, Roubaix.

DREAMS AND PRAYERS. Concert Klezmer du Collectif ARSYS & Nicolas CRETU Dimanche 7 janvier 2024, 16h00 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent

Le Klezmer est synonyme de fête, les musiciens itinérants juifs ashkénazes transmettent cette musique à chaque occasion festive. Et ce, dans toute I ‘Europe de I’Est, de I’Autriche à la Pologne en passant par la Hongrie, la Bulgarie, l’Ukraine et la Russie, notamment.

Alors, que veut dire « Klezmer » au juste?

C’est en fait une contraction de Kli, l’instrument et de Zemer, le chant. Litteralement, l’instrument du chant. Le véhicule de l’âme, pourrait-on dire, car le musicien Klezmer fait plus que jouer de la musique, ii transmet des états d’âme, il raconte une histoire au travers d’une mélodie. Aujourd’hui le terme a retrouvé son éclat et traduit toute forme de musique juive traditionnelle d’Europe de l’Est, même dans ses formes les plus élaborées.

C’est ainsi que dans ce programme, le Collectif Arsys, assisté du clarinettiste Klezmer Nicolas Cretu, explore cette musique dans ses aspects plus traditionnels – instrumentaux et parfois vocaux – mais aussi au travers de compositeurs qui, à l’instar d’un Piazzolla pour le Tango, subliment cette musique en mêlant un discours dit savant à leurs racines juives.

**Dreams & Prayers – Klezmer program for Saxophone quartet and Clarinet**

Betty OLIVERO Der Golem Suite

Osvaldo GOLIJOV Dreams and prayers of Isaac the Blind

Traditional – argt J. DAVID Ershter Vals

Traditional – argt D. KRAKAUER Der Heyser Bulgar

Nicolas CRETU – Clarinette

Collectif ARSYS :

Paul-Hugo CHARTIER – Soprano & saxophone baryton

Gema FERNANDEZ AREVALO – Saxophone alto

Kristof KERREMANS – Saxophone ténor

Jérémie DAVID – Saxophone baryton, voix & arrangements

La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Dans l'ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s'est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco.

Nicolas Cretu, clarinettiste Klezmer