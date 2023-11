Visite guidée – Le cri de liberté : Chagall politique La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, 9 décembre 2023, Roubaix.

Visite guidée – Le cri de liberté : Chagall politique Samedi 9 décembre, 15h30, 16h30 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Gratuité pour la visite + droit d’entrée au musée. Pas de réservation. Inscription directement à l’accueil du musée, 30 minutes avant le départ de la visite.

Chaque samedi de décembre, La Piscine vous propose deux visites guidées de l’exposition Chagall Politique : Le cri de liberté à 15h30 et 16h30.

Marc Chagall, au fil d’une vie traversée par deux guerres et un exil, est à l’origine d’un oeuvre puissamment ancré dans l’histoire du XXe siècle. Figure du déplacement et de la migration, à l’instar des thématiques présentes dans son oeuvre, l’artiste sillonne le monde au gré des tourments du siècle, de son enfance en Russie Blanche à la France, de l’Allemagne à la Palestine, des États-Unis au Mexique, avant de s’installer en Méditerranée.

Son art, empreint d’un profond humanisme, nourri par ses racines juives et par l’écoute des cultures rencontrées et des expériences vécues, se fait le messager d’un engagement sans faille pour l’homme et ses droits, pour l’égalité et la tolérance entre les êtres. Porté par un grand cri de liberté, son art confronte l’oeil aux guerres affrontées et aux combats artistiques menés, transcendés par la force poétique et l’imaginaire, le pouvoir de la dérision et de l’humour. L’exposition présente l’oeuvre de l’artiste à la lumière des événements historiques dont il a été témoin, et constitue ainsi la première lecture complète de ses travaux sous l’angle de ses prises de position et de son engagement éthique.

Fruit de la collaboration entre La Piscine, la Fundación MAPFRE et le Musée national Marc Chagall, sous la direction des commissaires Meret Meyer et Ambre Gauthier, ce projet offre par ailleurs l’occasion de découvrir un large éventail de documents inédits provenant des archives de l’artiste, sélectionnés dans le cadre des recherches menées pour les besoins de l’exposition.

Une expostion à découvrir jusqu’au 7 janvier 2024

