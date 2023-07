Week-end familial autour de l’exposition LE CRI DE LIBERTÉ : CHAGALL POLITIQUE La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, 25 novembre 2023, Roubaix.

Week-end familial autour de l’exposition LE CRI DE LIBERTÉ : CHAGALL POLITIQUE 25 et 26 novembre La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Accès gratuit à l’exposition et aux ateliers pour les moins de 18 ans.

Gratuit pour l’adulte qui accompagne un ou plusieurs enfants. Pas de réservation, dans la limite des places disponibles.

Créant une occasion de se retrouver en famille et de favoriser les échanges, deux à trois week-ends familiaux sont organisés chaque année autour d’une exposition temporaire ou d’un événement lié au musée.

Les après-midi du samedi et dimanche, différents ateliers gratuits sont proposés aux enfants qui peuvent ainsi naviguer de l’un à l’autre tout en ayant des pratiques variées sur une thématique donnée. Pour les adultes, des visites commentées sont proposées mais ils peuvent également participer aux ateliers.

Animations / de 14h à 17h30 Durée : environ 45 min

Pas de réservation. Dans la limite des places disponibles. Chaque atelier est préalablement accompagné d’une sensibilisation par les oeuvres. Pas d’inscription préalable, dans la limite des places disponibles.

Visites guidées (adulte) / à partir de 13h30 Durée : environ 45 min

L’inscription se fait à l’accueil du musée 30 min. avant le départ de la visite.

La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 http://www.roubaix-lapiscine.com/ https://www.facebook.com/MuseeLaPiscine;https://twitter.com/MuseeLaPiscine;https://www.instagram.com/museelapiscine/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4 Dans l’ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s’est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T13:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-26T13:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

famille exposition

© Alain Leprince – Musée La Piscine Roubaix