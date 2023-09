Concert de l’Orchestre d’Harmonie La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Concert de l’Orchestre d’Harmonie La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, 24 novembre 2023, Roubaix. Concert de l’Orchestre d’Harmonie Vendredi 24 novembre, 20h30 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Entrée gratuite sur réservation, dans la limite des places disponibles Quelles oeuvres musicales jouait-on dans les grandes salles de concert du monde pendant les années de construction de la piscine de la rue des Champs ?

L’Orchestre d’Harmonie de Roubaix, avec ses 203 années d’existence, répondra à cette question en faisant résonner des musiques contemporaines de cet ouvrage architectural. Gershwin et Ravel seront notamment au rendez-vous de ce concert exceptionnel. La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 http://www.roubaix-lapiscine.com/ https://www.facebook.com/MuseeLaPiscine;https://twitter.com/MuseeLaPiscine;https://www.instagram.com/museelapiscine/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4 Dans l’ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s’est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00 concert harmonie © Orchestre d’Harmonie de Roubaix Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Adresse 23 rue de l'Espérance, Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Roubaix latitude longitude 50.692168;3.167645

La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/