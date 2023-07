Vernissage des expositions d’automne La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Vernissage des expositions d’automne La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, 13 octobre 2023, Roubaix. Vernissage des expositions d’automne Vendredi 13 octobre, 18h00 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Entrée libre À l’occasion de sa saison d’automne, La Piscine inaugure ses nouvelles expositions le vendredi 13 octobre à 18h : LE CRI DE LIBERTÉ : CHAGALL POLITIQUE GEORGES ARDITI (1914-2012) CLAUDE SIMON SUR LA ROUTE DES FLANDRES : PEINTRE ET ÉCRIVAIN FANNY BOUYAGUI : IA – TERRA Le vernissage est gratuit et ouvert à tous. La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 http://www.roubaix-lapiscine.com/ https://www.facebook.com/MuseeLaPiscine;https://twitter.com/MuseeLaPiscine;https://www.instagram.com/museelapiscine/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4 [{« link »: « https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir-musee-la-piscine/le-cri-de-liberte-chagall-politique/ »}, {« link »: « https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir-musee-la-piscine/georges-arditi-1914-2012/ »}, {« link »: « https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir-musee-la-piscine/claude-simon-peintre-et-ecrivain/ »}, {« link »: « https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir-musee-la-piscine/fanny-bouyagui-ia-terra/ »}] Dans l’ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s’est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00 vernissage exposition Marc Chagall (1887-1985), La Maison bleue, 1920. Huile sur toile 97 x 67 cm. Musée des Beaux-Arts de Liège / La Boverie Photo: G. Micheels, Ville de Liège/La Boverie © ADAGP, Paris, 2023 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Adresse 23 rue de l'Espérance, Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Roubaix

La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/