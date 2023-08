Vernissage des expositions de l’autmone 2023 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, 13 octobre 2023, Roubaix.

Vendredi 13 octobre 2023 à partir de 18h La Piscine inaugure ses nouvelles expositions :

Figure du déplacement et de la migration, Marc Chagall sillonne le monde au gré des tourments du XXe siècle. Porté par un grand cri de liberté, son art confronte l’œil aux guerres affrontées et aux combats artistiques menés, transcendés par la force poétique et l’imaginaire auxquels le vocabulaire pictural de la dérision et de l’humour ancrés dans la culture juive se conjugue. Coproduite avec la Fundación MAPFRE à Madrid et le musée national Marc Chagall de Nice, cette exposition, spectaculaire, constitue la première lecture complète des travaux de l’artiste sous l’angle des prises de position et de l’engagement.

Avec le soutien exceptionnel de la famille de l’artiste, La Piscine et le musée Estrine de Saint-Rémy-de-Provence s’associent pour consacrer une exposition à Georges Arditi (1914-2012), artiste prolixe qui demeure peu connu. À La Piscine, l’exposition se concentre sur les deux premières périodes de création de l’artiste et son cheminement au sein de la figuration et du réalisme. Un ensemble inédit d’esquisses pour des décors de théâtre est également présenté, évoquant les contributions d’Arditi dans le domaine des arts décoratifs.

Avant de devenir un écrivain majeur du XXe siècle, distingué par le prix Nobel de littérature en 1985, Claude Simon a entamé une carrière de plasticien dont La Piscine, en association avec la Villa Yourcenar au Mont Noir et le Château Coquelle à Dunkerque, propose un panorama inédit. L’exposition réunit tableaux, carnets de dessins et croquis préparatoires, photographies, collages, etc. qui dévoilent à quel point l’esthétique simonienne s’est nourrie de l’art, se ramifiant en expérimentations multiples avant de trouver sa forme accomplie dans le roman.

Figure importante du Groupe de Roubaix, Marc Ronet (né en 1937), depuis plus de 60 ans, explore les secrets et tourments de la peinture. Fidèle invité de La Piscine, il a souhaité, avec son épouse Monique, faire une donation qui témoigne de l’évolution mais également de la cohérence de son travail. Une vingtaine de tableaux viennent donc, en 2023, enrichir le fonds déjà constitué. Il est présenté cet automne en écho à l’exposition que lui consacre le MUba de Tourcoing.

Fanny Bouyagui, plasticienne et artiste multimédia installée à Roubaix, a depuis quelques années, une approche libre de la céramique. Cette nouvelle collection est un jeu de contrastes, une rencontre entre l’intelligence artificielle et la terre. Dans un dialogue, les formes aléatoires façonnées par les mains de l’artiste accueillent des personnages créés par un logiciel puissant qui s’animent en vidéo sur leur support en porcelaine numérisé. Ils et Elles parlent, nous racontent une histoire chuchotée… Une parenthèse irréelle d’intimité que l’on va rejoindre par le biais d’un QR code.

Des expositions à découvrir du 7 octobre 2023 au 7 janvier 2024 à La Piscine

La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix Roubaix 59100

Marc Chagall (1887–1985), Au-dessus de Vitebsk, 1922. Huile sur toile. 73 x 91 cm. Kunsthaus Zürich, don de la Société de réassurance Union, 1973 © ADAGP, Paris, 2023