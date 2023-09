Visite enseignants – Collections permanentes La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, 23 septembre 2023, Roubaix.

Visite enseignants – Collections permanentes Samedi 23 septembre, 14h30 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Gratuit. Réservations obligatoires par mail uniquement en précisant votre nom, prénom, numéro de portable, établissement et ville, ainsi que le niveau de votre classe ou la matière enseignée.

Pour préparer vos animations et/ou visites, nous vous proposons gratuitement plusieurs visites guidées relatives à nos collections, exposition ou bâtiment. Dans un second temps, si vous le souhaitez, une rencontre plus informelle a lieu avec une personne du service des publics pour répondre à vos questions et affiner vos projets.

La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France Dans l'ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s'est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T14:30:00+02:00 – 2023-09-23T16:00:00+02:00

visite guidée enseignants

A. Leprince