Conférence des Amis : « Les chefs d’œuvre du musée de Capodimonte (Naples) » par Gregory Vroman Dimanche 17 septembre, 15h30 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Paiement à effectuer sur place. Tarif : 5 € pour les Amis de La Piscine ; 8 € tarif normal, 3 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi. Cycle complet 30 €

D’abord palais royal, le musée de Capodimonte offre une des plus remarquables collections européennes d’œuvres d’art, constituée par les Bourbons et les Farnèse. A l’occasion de sa fermeture pour travaux, le musée napolitain prête une soixante d’œuvres au Louvre (jusqu’au 8 janvier 2024) pour une saison napolitaine à Paris qui dépassera le strict cadre de l’exposition puisque musique et cinéma seront aussi à l’honneur.

La conférence rappellera l’histoire du lieu et des collections et s’intéressera plus particulièrement à l’école napolitaine de peinture.

Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance). Étant donné l’affluence, nous conseillons l’abonnent pour le cycle complet des huit conférences : 30€ pour les Amis de La Piscine à jour de cotisation.

La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix Roubaix 59100

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

