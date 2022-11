Projection du film LA DAME DE WINDSOR de John Madden, 1997 Samedi 3 décembre, 20h00 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent

Gratuit sur réservation

En écho à l’exposition William Morris, venez découvrir LA DAME DE WINDSOR, film sélectionné pour la rétrospective « Victoria, une reine, un empire » du Arras Film Festival

Arras Film Festival joue les prolongations le temps d’une projection spéciale à La Piscine.

En écho à l'exposition William Morris, venez découvrir LA DAME DE WINDSOR, film sélectionné par le festival pour sa rétrospective « Victoria, une reine, un empire ».

de John Madden (Mrs Brown, GB, 1997, 1h45, vostf)

avec Judi Dench, Billy Connolly, Geoffrey Palmer, Anthony Sher

Depuis le décès de son mari, la reine Victoria n’a plus goût à rien et refuse d’accomplir ses devoirs. Sa popularité décline, ce qui inquiète les autorités. Mais l’arrivée de son palefrenier écossais va tout changer. Un regard subtil et doucement ironique sur le pouvoir et ses reniements. Gratuit sur réservation : https://my.weezevent.com/projection-la-dame-de-windsor-de-john-madden

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T20:00:00+01:00

2022-12-03T21:45:00+01:00 Affiche du film La Dame de Windsor

