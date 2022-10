Visite guidée – William Morris : L’art dans tout La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Visite guidée – William Morris : L'art dans tout Samedi 22 octobre, 16h00 La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent

Gratuité pour la visite + droit d’entrée au musée. Pas de réservation. Inscription directement à l’accueil du musée, 30 minutes avant le départ de la visite.

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une visite guidée de l'exposition temporaire en cours. La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Dans l'ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s'est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une visite guidée de l'exposition temporaire en cours 8 octobre 2022 – 8 janvier 2023 : William Morris (1834-1896) : L'Art dans tout Jamais présenté en France, l'œuvre du visionnaire William Morris (1834-1896) a fortement marqué son époque en théorisant une utopie sociale, politique, écologique et artistique et en posant les bases de ce qu'on nommera plus tard les Arts & Crafts, qui défendent l'art dans tout et pour tous en réaction à l'industrialisation et à la déshumanisation des savoir-faire artisanaux.

En réaction à la révolution industrielle, William Morris affirme l’importance de toutes les formes d’art et œuvre à redonner des qualités esthétiques aux objets, même les plus usuels. Ses recherches formelles et historiques sur la culture Celte et le Moyen-Âge nourrissent son inspiration et celles de ses amis artistes dont beaucoup seront présentés dans l’exposition et appartiennent au mouvement des Préraphaélites – Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones, William Holman Hunt, John Everett Millais… – qui se crée autour de lui.

Sur près de 600 mètres carrés, l’exposition, volontairement immersive, présentera une centaine d’œuvres – papiers peints, tentures,

mobiliers, peintures, dessins – provenant des collections publiques anglaises et françaises.

William Morris (dessinateur), Jeffrey &Cie (fabricant), The Pimpernel Vers 1876. Paris, musée des Arts décoratifs © Les Arts Décoratifs

