Plongez dans les métiers d’art La Piscine d’En Face, 31 mars 2023, Sainte-Geneviève-des-Bois. Plongez dans les métiers d’art 31 mars – 2 avril La Piscine d’En Face Découvrez la richesse des savoir-faire Essonniens en rencontrant 25 artisans d’art handicap moteur mi La Piscine d’En Face 14 rue Léo Lagrange, 91700 Sainte Geneviève des Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France Venez plonger dans les métiers d’Art Essonniens. Les bassins de la Piscine d’en Face se transforment en atelier géant. 25 artisans d’art seront présents pour des démonstrations et l’animation d’atelier. Au programme de ce week-end festif Des démonstrations de savoir-faire : – Couture sellier par une maroquinière

– Restauration d’une céramique

– Filage de perles au chalumeau

– Techniques de vitrail au plomb et Tiffany

– Démonstration de quilling, l’art du papier roulé pour un tableau en relief

– Confection d’un bijou avec la technique de dentelle aux fuseaux

– Confection d’un abat-jour couture en tissu tendu

– Peinture à l’encre textile Des ateliers pour les petits et les grands : – Création d’une œuvre collective en clous tapissiers (tout public, gratuit)

– Création d’une porte-clé en cuir (adulte, 15€)

– Création de boucles d’oreille en chambre à air (tout public, 5€)

– Initiation au modelage (tout public, 15€)

– Création d’un tableau en mosaïque (tout public, 15€)

– Initiation à l’enluminure avec la préparation de pigments (enfant, gratuit)

– Initiation à l’enluminure avec la pose d’or sur parchemin (adulte, 10€) Ainsi que de nombreuses vidéos explicatives et l’occasion de toucher à différentes matières. Restauration possible sur place le samedi et le dimanche.

Des produits frais et cuisinés sur place par Le Plongeoir d’En Face.

Un restaurant sélectionné par le Gault et Millau et lauréat de 2 Papilles d’Or.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Maryline Jacques

