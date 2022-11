La piscine AquaSud présente AquaWay Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

2022-12-03 15:00:00 – 2022-12-03 17:00:00

Finistère Découvrez le temps d’un après-midi le parcours aquatique « AquaWay » pour explorer sous l’eau et pratiquer l’immersion. Un parcours ludique, parfois acrobatique avec des trampolines, tapis flottants, cordes sous-marines, etc. tout pour s’amuser dessus ou sous l’eau ! Inscription et renseignement : à l’accueil de la piscine ou par téléphone. Activité ouverte à tous les enfants de plus de 8 ans sachant nager en profondeur. Activité gratuite après acquittement du prix de l’entrée. +33 2 98 66 00 00 Piscine AquaSud 17 Rue Raymonde Folgoas-Guillou Pont-l’Abbé

