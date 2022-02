LA PIRE DES PRINCESSES Songeons, 3 juin 2022, Songeons.

LA PIRE DES PRINCESSES Songeons

2022-06-03 19:00:00 – 2022-06-03 19:40:00

Songeons Oise Songeons

6 THÉÂTRE – Inspiré de l’univers des contes de fées, la prochaine création de la Compagnie Le Poulailler mettra en scène des histoires de princesses et de chevaliers qui se jouent des stéréotypes et parviennent à les dépasser, avec impertinence, humour et sensibilité.

Les différents albums inspirant ce spectacle ont pour point commun d’être écrits de façon légère et poétique, jouant volontiers avec les mots. Très colorés, ils dénuent le propos de toute gravité et sont une invitation légère à l’affirmation de soi pleine et entière.

Trois comédiennes et une structure autonome constitueront le dispositif minimaliste de ce spectacle tout-terrain, qui invitera à une réflexion joyeuse.

« C’est d’abord à travers mes enfants que j’ai découvert les albums inspirant ce spectacle. J’ai adoré la façon subtile et savoureuse dont ils détournaient l’univers des contes, avec ses princesses un peu cruches, ses princes charmants pas si charmants et ses preux chevaliers un peu navrants. Quelle bonne idée, alors, de s’inspirer de cet univers pour faire bouger les lignes et offrir aux enfants d’autres armes que ces stéréotypes pour affirmer leur identité ! » (Emilie Gévart – Cie Le Poulailler)

D’après les albums : La pire des princesses / Le pire des chevaliers, Anna Kempf et Sarah Ogilvie, (éd. Milan) – Rebelle au bois charmant, de Claire Clément et Karine Bernadou, (éd. Milan) – Un jour, mon prince viendra… ou pas, de Sandra Nelson et Rémi Saillard, (éd. Gautier-Languereau) –

Comment devenir une parfaite princesse en 5 jours, de Pierrette Dubé et Luc Mélanson, éditions 1,2,3, Soleil – Comment devenir un parfait chevalier en 5 jours, de Pierrette Dubé et Caroline Hamel, éditions 1,2,3, Soleil. Durée approximative : 40 min. ; Public : Tous publics, à partir de 4 ans.

