LA PIRATE QUI A PEUR DE L’EAU THEATRE DAUDET, 25 février 2023, SIX FOURS LES PLAGES. LA PIRATE QUI A PEUR DE L’EAU THEATRE DAUDET. Un spectacle à la date du 2023-02-25 (2023-02-25 au ) 14:30. Tarif : 14.0 à 14.0 euros. Océane, fille de Barbe le rouge, pirate sanguinaire qui terrifie les océans et les mers, a un gros problème. Elle doit prendre la succession de son père mais n’ose pas lui avouer un terrible secret. En effet, elle a peur de l’eau.Va-t-elle pouvoir lui avouer ? Bako, son compagnon ailé, va venir l’aider, mais va-t-il y arriver ?Une aventure de pirate pour petits et grands qui parle de l’eau mais aussi de la nécessité de croire en soi et de surmonter ses peurs.À l’abordage ! Participation des enfants Magie, humour et marionnettes Conseillé à partir de 5 ans Durée : 1H Votre billet est ici THEATRE DAUDET SIX FOURS LES PLAGES ave De Lattre de Tassigny Var Océane, fille de Barbe le rouge, pirate sanguinaire qui terrifie les océans et les mers, a un gros problème. Elle doit prendre la succession de son père mais n’ose pas lui avouer un terrible secret. En effet, elle a peur de l’eau. Va-t-elle pouvoir lui avouer ? Bako, son compagnon ailé, va venir l’aider, mais va-t-il y arriver ? Une aventure de pirate pour petits et grands qui parle de l’eau mais aussi de la nécessité de croire en soi et de surmonter ses peurs. À l’abordage ! Participation des enfants

Magie, humour et marionnettes

Conseillé à partir de 5 ans

Durée : 1H . EUR14.0 14.0 euros Votre billet est ici

