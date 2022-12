La Pinède – Dîner et soirée de réveillon de la Saint Sylvestre Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

La Pinède – Dîner et soirée de réveillon de la Saint Sylvestre
3B rue Frédéric Mistral La Pinède
Aix-en-Provence
Bouches-du-Rhône

2022-12-31 18:00:00 18:00:00 – 2023-01-01 02:00:00 02:00:00

La Pinède 3B rue Frédéric Mistral

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 49 49 // Menu //



● Un petit verre :

Champagne, vin chaud, cocktail ou mocktail, à vous de choisir

************************************

● Un bon plat :

C’est tout schuss dans ton estomac ce soir avec une raclette, une fondue ou une tartiflette au choix.

************************************

● Un délicieux dessert :

Tarte tatin ou succulent Gianduja sous forme d mini-bûche Emkipop.



Et puis… Let's Dance !

Soirée du Réveillon Tout Schuss au restaurant La Pinède en plein centre-ville d'Aix-en-Provence.

