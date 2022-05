LA PINCHO-BALADE Loos-en-Gohelle, 1 mai 2022, Loos-en-Gohelle.

LA PINCHO-BALADE Base 11/19

Rue Léon Blum

Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle

2022-05-01 – 2022-05-01

Loos-en-Gohelle Une balade sur le terril le plus long de France : ça vous dit ?

Parler de l’histoire minière, faire une lecture de paysage, connaître la faune et la flore de ce lieu protégé. Venez découvrir ce sanctuaire devenu Espace Naturel Sensible !

– Terrils 75 dit du Pinchonvalles Avion Angres-

Cette sortie vous est proposée par notre réseau de Guides Nature et Patrimoine Volontaires*.

*Guides Nature et Patrimoine Volontaires en action ! Après une formation alternant connaissance du territoire et techniques d’animation, les Guides Nature et Patrimoine Volontaires du CPIE Chaîne des Terrils vous invitent à venir partager les richesses de notre Bassin minier.

accueil@chainedesterrils.eu +33 3 21 28 17 28 https://www.chainedesterrils.eu/

dernière mise à jour : 2022-04-06 par