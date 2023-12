Bal folk la Pimenterie, 1789 route du lac, 71520 St Point, Saint-Point (71) Bal folk la Pimenterie, 1789 route du lac, 71520 St Point, Saint-Point (71), 6 avril 2024 19:00, . Bal folk Samedi 6 avril 2024, 21h00 la Pimenterie, 1789 route du lac, 71520 St Point, Saint-Point (71) 1O€ Atelier initiation aux danses de 19 à 2O h avec Amélie Vayssade. Pour son 4 ième bal, la Pimenterie invite l’excellent groupe Hoctomoz http://www.hoctomoz.herold-whiskus.fr/ Bal à 21h source : événement Bal folk publié sur AgendaTrad la Pimenterie, 1789 route du lac, 71520 St Point, Saint-Point (71) À Saint-Point

