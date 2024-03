La Pilule du Dimanche L’Art Dû Marseille, dimanche 24 mars 2024.

La Pilule du Dimanche L’Art Dû Marseille Bouches-du-Rhône

Ne rate pas le rendez-vous hebdo de ton dealer d’émotions préféré !

La pilule du dimanche c’est le plateau d’humoristes le plus chargé en émotions de Marseille ! Normal parce qu’en tant que Dealer d’émotions, on a chargé la pilule avec un cocktail explosif 10 humoristes de folie, un MC expert en humour, 1h30 de blagues de qualité et toi un public de folie !



La pilule du dimanche est une expérience gratuite… mais avec sortie au chapeau !



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 19:00:00

fin : 2024-03-24

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

