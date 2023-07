Atelier des pains perdus La Pierre à Pain Beaumont-du-Lac, 26 juillet 2023, Beaumont-du-Lac.

Beaumont-du-Lac,Haute-Vienne

Dans ces ateliers, on fabriquera des pains-sculptures dans le fournil de Benoît que l’on livrera à l’appétit des oiseaux et à la dégradation du temps. Ces pains seront en fait abandonnés sur l’île, suspendus à des branches d’arbres, simplement laissés-là ou cachés, puis photographiés. Les pellicules, elles, seront développées à la main, puis enterrées à proximité des pains. On constituera ensemble une carte de l’île en notant précisément l’endroit où l’on a abandonné nos pains et enterré nos photos. L’atelier s’arrête là, après ce premier temps, mais l’idée est de revenir plus tard, pour constater à quel point la nature a fait sa part, le pain et les négatifs étant laissés à la merci des oiseaux et de ce qui vit sous terre.

Avec ces ateliers, nous apprendrons à faire du pain, non pour le manger, et des photos argentiques, non pour les exposer..

2023-07-26 fin : 2023-07-29 . .

La Pierre à Pain Île de Vassivière

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In these workshops, we’ll make bread sculptures in Benoît’s bakery, which we’ll hand over to the birds and the weather. These loaves will be abandoned on the island, hung from tree branches, simply left there or hidden, and then photographed. The films will be developed by hand, then buried near the loaves. Together, we’ll make a map of the island, noting exactly where we’ve left our loaves and buried our photos. The workshop ends here, after this initial period, but the idea is to come back later to see how nature has done its part, with the bread and negatives left to the mercy of birds and whatever else lives underground.

With these workshops, we’ll learn how to make bread, not to eat it, and silver photos, not to exhibit them.

En estos talleres, haremos esculturas de pan en la panadería de Benoît, que dejaremos en manos de los pájaros y del tiempo. Estos panes serán abandonados en la isla, colgados de las ramas de los árboles, simplemente dejados allí o escondidos, y luego fotografiados. Las películas se revelarán a mano y se enterrarán cerca de los panes. Juntos haremos un mapa de la isla, anotando exactamente dónde dejamos los panes y enterramos las fotos. El taller termina ahí, después de esta fase inicial, pero la idea es volver más tarde para ver cómo la naturaleza ha hecho su parte, con el pan y los negativos dejados a merced de los pájaros y de lo que sea que viva bajo tierra.

En estos talleres aprenderemos a hacer pan, no a comérnoslo, y a platear fotos, no a exponerlas.

In diesen Workshops werden in Benoîts Backstube Brotskulpturen hergestellt, die dem Appetit der Vögel und dem Verfall der Zeit ausgesetzt werden. Diese Brote werden auf der Insel zurückgelassen, an Ästen aufgehängt, einfach liegen gelassen oder versteckt und dann fotografiert. Die Filme werden von Hand entwickelt und dann in der Nähe der Brote vergraben. Gemeinsam wird eine Karte der Insel erstellt, auf der die Orte verzeichnet sind, an denen die Brote zurückgelassen und die Fotos vergraben wurden. Der Workshop endet hier, nach dieser ersten Zeit, aber die Idee ist, später wiederzukommen, um festzustellen, wie sehr die Natur ihren Teil getan hat, indem das Brot und die Negative den Vögeln und dem, was unter der Erde lebt, überlassen wurden.

Mit diesen Workshops werden wir lernen, Brot zu backen, nicht um es zu essen, und analoge Fotos zu machen, nicht um sie auszustellen.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Lac de Vassivière