Fête du pain La Pierre à Pain Beaumont-du-Lac, 22 juillet 2023, Beaumont-du-Lac.

Beaumont-du-Lac,Haute-Vienne

La Pierre à Pain fête ses 10ans ! Ateliers de pétrissage et façonnage à la main, démonstrations, animations et expériences scientifiques (gluten, fermentation…), cuisson au feu de bois, conférence: « Voyage au coeur du levain » de Bernard Onno Microbiologiste, balade à la rencontre des plantes messicoles au jardin des simples, dégustation de pain avec Delphine PIERRE de la chambre et table d’hôtes du Jardin des Lys….

2023-07-22 fin : 2023-07-24 . .

La Pierre à Pain Île de Vassivière

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Pierre à Pain celebrates its 10th anniversary! Hand kneading and shaping workshops, demonstrations, activities and scientific experiments (gluten, fermentation…), wood-fired baking, conference: « Journey to the heart of sourdough » by Bernard Onno Microbiologist, walk to meet messicolous plants in the garden of the simple ones, bread tasting with Delphine PIERRE of the room and table of hosts of the Garden of the Lilies…

La Pierre à Pain celebra su 10º aniversario Talleres de amasado y moldeado a mano, demostraciones, actividades y experimentos científicos (gluten, fermentación, etc.), cocción en horno de leña, conferencia: « Viaje al corazón de la masa madre » a cargo de Bernard Onno, microbiólogo, paseo al encuentro de las plantas messicolas en el jardín de lo sencillo, degustación de pan con Delphine PIERRE del bed and breakfast Jardin des Lys…

La Pierre à Pain feiert sein 10-jähriges Bestehen! Workshops zum Kneten und Formen von Hand, Vorführungen, Animationen und wissenschaftliche Experimente (Gluten, Fermentierung…), Backen auf dem Holzfeuer, Vortrag: « Voyage au coeur du levain » von Bernard Onno, Spaziergang zu den Pflanzen der Messicoles im Jardin des Simples, Brotverkostung mit Delphine PIERRE vom Chambre et Table d’hôtes du Jardin des Lys…

