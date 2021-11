Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon LA PIÈCE RAPPORTÉE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du mercredi 29 décembre au mardi 4 janvier 2022 à Espace culturel Robert-Doisneau

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère. Comédie d’Antonin Peretjatko avec Anaïs Demoustier… FRANCE – 2021 – 1h26 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-29T17:00:00 2021-12-29T18:30:00;2021-12-30T20:30:00 2021-12-30T22:00:00;2022-01-02T17:00:00 2022-01-02T18:30:00;2022-01-04T20:30:00 2022-01-04T22:00:00

