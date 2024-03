La Pie organise son premier grand bal trad Saint-Cyprien, vendredi 12 avril 2024.

Venez danser comme des fous avec les groupes : La mèche, Octopulse et Guilhem Desq. Mais c’est aussi un stage danse traditionnelle l’après-midi et une initiation danse en début de soirée ! ! Alors vient avec des genoux en béton, des chevilles en titane, des mollets en or, bouger ton popotin sur le dancefloor de La Pie ! ! ! Le Bal de La Pie ? Késako ? ? ? ? Une programmation de fou ! ! ! ! ! dès 20h30 avec : La Mèche : Un répertoire original, taillé sur mesure, pour les danses trad. Porté par une instrumentation hors norme ! La Mèche se déroule pour embraser un vaste terrain de jeu, où le bal folk côtoie allégrement : Minimalisme, Jazz de chambre, Eléctro, Transes chaloupées, Rock qui tache…Préparez vos mollets ! !

Mais aussi un stage danse l’après-midi de16h à 18h dans le petit foyer : Histoire d’apprendre ou de réviser les danses qui vont être proposées par ces 3 groupes ! ! ! .

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-12

5 place de la Liberté

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@lapie.info

