LES PIES EN FÊTE LA PIE CURIEUSE, 29 mars 2023, Châteauroux. LES PIES EN FÊTE 29 mars – 2 avril LA PIE CURIEUSE Pour les JEMA 2023 le collectif d’artisans d’art, d’artistes et de créateurs de la Pie Curieuse à Châteauroux propose des conférences, ateliers et présentations de leurs métiers. Le programme détaillé sera diffusé prochainement. Nous proposerons des ateliers courts de poterie (modelage adultes et enfants accompagnés), maroquinerie (couture à la main). Des entretiens seront possibles avec les créateurs présents pendant le week-end (programme et horaires à venir). Mini-conférences sur le métier de maroquinière, de céramiste… Apéro créatif (date et horaire à préciser). LA PIE CURIEUSE 54 rue Grande 36000 CHATEAUROUX Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100063485386273&locale=fr_FR »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00 – 2023-03-29T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00 Artisans d’Art Créateur L.Biaunier

