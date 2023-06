Guinguette à Cintegabelle La Piboulette Cintegabelle Cintegabelle Catégories d’Évènement: Cintegabelle

Haute-Garonne Guinguette à Cintegabelle La Piboulette Cintegabelle, 24 juin 2023, Cintegabelle. Guinguette à Cintegabelle Samedi 24 juin, 15h00 La Piboulette Rendez-vous le samedi 24 juin pour notre chouette guinguette d’été qui se déroulera à la piboulette de Cintegabelle !

15h Départ en fanfare (place de la mairie)

16h Ateliers (réparation de vélos, jeux, danses, Atecopol…)

18h30 Concert »les Slavomatik »

19h30 Concert »les Chuchellas »

20h30 Concert »Olaria »

Bar

Stand de crêpes

Pizzas

Empanadas »Boca Loca »

Participation libre, mais nécessaire ! La Piboulette rue de la piboulette Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T15:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

