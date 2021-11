LA PHYSIQUE QUANTIQUE PAR ÉTIENNE KLEIN & OLIVIER MELLANO La Maison de la Poésie, 17 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 17 novembre 2021

de 19h30 à 21h

Conférence musicale sur la physique quantique par le scientifique Étienne Klein et le musicien Olivier Mellano

Le scientifique Étienne Klein et le musicien Olivier Mellano proposent une plongée dans les mystères de l’espace-temps et de la physique quantique. Le premier prononce une conférence que le second met en musique, ce qui devrait faire dialoguer l’un avec l’autre les deux hémisphères de nos cerveaux. Il s’agit en somme de penser et de ressentir en un seul et même mouvement, de réfléchir et en même temps d’éprouver. Si tout se passe bien, c’est la poésie qui devrait l’emporter magistralement.

À lire – Étienne Klein avec Gautier Depambour, Idées de génies, 33 textes qui ont bousculé la physique, Champs-Flammarion, 2021.

150 drôles d’expressions pour ramener sa science, Le Robert, 2021.

À écouter – Olivier Mellano, « BAUM – Ici-bas – Les mélodies de Fauré », Sony Classical 2018 ; MellaNoisEscape – « Heartbeat of the Death », Ulysse Maison d’Artistes / Sony Music 2018.

La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin Paris 75003

Contact : Maison de la Poésie 01 44 54 53 00

