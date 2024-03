La physique quantique par Étienne Klein & Olivier Mellano Auditorium Rennes, mardi 9 avril 2024.

Événement des Champs Libres Mardi 9 avril, 20h30 1

Du 2024-04-09 20:30 au 2024-04-09 22:30.

Le scientifique Étienne Klein et le musicien Olivier Mellano plongent dans les mystères de l’espace-temps et de la physique quantique. Le premier prononce une conférence que le second met en musique, et font ainsi dialoguer les deux hémisphères de nos cerveaux.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine