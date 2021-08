La physique du XXe siècle : D’Einstein à Higgs : à la recherche de l’incommensurable Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons, 15 novembre 2021, Nyons.

La physique du XXe siècle : D’Einstein à Higgs : à la recherche de l’incommensurable

Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons, le lundi 15 novembre à 15:00

Ce supposé « dernier volet » de l’histoire de la science inaugurale qu’est la physique, commencée avec Thalès, poursuivie avec Archimède, Copernic, Galilée, Newton, Boltzmann pour ne citer qu’eux, a mis le pied dans le XXe siècle en 1905 avec une épouvantable indiscrétion. En cette année, elle même inaugurale, le jeune Albert Einstein publie cinq articles qui vont chambouler l’horizon de la physique que l’on croyait tout proche et atteignable. Il fut brutalement repoussé, comme l’est le sommet d’une montagne qui s’éloigne au fur et à mesure de son ascension. Mais l’analogie est trop optimiste. Ce siècle, le plus fructueux en termes de questions posées et de réponses proposées, nous a appris que, de fin, il n’en faut pas attendre de sitôt. Le graal, comme l’univers en expansion accélérée, nous échappe plus vite que nous ne progressons. Théories restreinte et générale de la relativité, physique quantique et cosmologie, défient nos capacités cognitives limitées. C’est à une nouvelle leçon de modestie, après celles données par Copernic et Darwin, que je vous invite, et je n’ose plus dire « pour en finir » !

Entrée réservée aux adhérents, réservation conseillée

Conférence de Robert Gleize, agrégé de physique

