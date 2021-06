LA PHOTOGRAPIE S’EXPOSE DANS NOS CHAPELLES Chapelle d’Elocques, 19 juin 2021-19 juin 2021, Hellemmes.

En 2013, deux après la création de notre association, nous proposions au photographe-auteur nordiste Hervé DORVAL d’immortaliser les chapelles sur lesquelles l’association intervenaient à l’époque (Bousbecque, Roubaix, Lille et Wattrelos) étant convaincu que pour toucher un public plus large, il est nécessaire d’impulser des événements culturels. Hervé DORVAL accepta l’aventure en insistant sur le fait qu’il ne souhaitait pas faire du « beau pour du beau » mais qu’il avait à cœur de montrer les chapelles dans leur contexte et dans la place qu’elles occupent dans notre tissu urbain d’aujourd’hui. « _Mes photographies sont une mise en lumière de ce patrimoine voué à l’oubli et à la destruction ou, une manière de restituer dans son contexte originel un site défiguré par une rénovation trop moderne […] J’invite le spectateur à entrer dans l’image, à imaginer l’histoire des lieux et bâtiments photographiés, à ressentir l’empreinte de toutes celles et ceux qui, par le passé, les ont construits, habités, utilisés ou fréquentés et à s’interroger sur le devenir de cet héritage parfois encombrant._ » C’est comme cela qu’est née l’exposition « Chapelles au XXIème siècle ». Cette exposition a pour but de valoriser ce patrimoine dit « remarquable » légué par nos ancêtres pour qu’il ne tombe pas dans l’oubli, lui qui aujourd’hui est si peu connu alors qu’hier encore il faisait partie du quotidien de nos campagnes, de nos villages et de nos cités. « _Ma représentation photographique est un trait d’union entre hier et demain. […] Le patrimoine est le reflet et l’héritage d’une société, d’une culture, d’une civilisation. Une trace d’un passé plus ou moins lointain dont l’état de conservation, de délabrement ou même parfois la disparition programmée permet de mesurer l’intérêt d’une génération pour celles qui l’ont précédée et celles qui lui succèderont. […]_ ». Aujourd’hui, pour le lancement des festivités autour de nos 10 ans et quelques années plus tard, après le lancement de ce projet déjà exposé à deux reprises ; à la Cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille et au Couvent des Clarisse de Roubaix, notre association a décidé de voir plus grand et de monter une grande exposition en partenariat avec le festival LES TRANSPHOTOGRAPHIQUES qui lui fête ses 20 ans. Cette exposition est une invitation à la ballade, une longue ballade, pour aller découvrir les petites chapelles présentent dans la métropole lilloise, tantôt urbaine tantôt rurale, au travers d’une exposition photographique. Pour cela, quelques chapelles ont été choisit pour accueillir les clichés d’Hervé DORVAL. Je vous souhaite une belle découverte de notre patrimoine religieux métropolitain dit « remarquable » au détour d’une chapelle, d’une photographie, d’une rencontre, sur le bord d’une route ou d’un chemin en allant de Bousbecque, à Mouvaux puis à Wambrechies et à Saint-André-Lez-Lille, sans oublier Lille, Mons-en-Baroeul, Roubaix et enfin Wattrelos. Bon voyage, belles découvertes et belles rencontres ! **Thomas SANCHEZ Président – Fondateur**

