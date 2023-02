La photographie en héritière de la peinture à Saint-Sulpice Chemin De Tivoli Istres Office de Tourisme d'Istres Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

“En janvier 2018, à l’initiative d’un groupe de photographes issus en grande partie du GEPI (Groupe d’Expression Par l’Image), un projet est né associant la peinture et la photographie. Le groupe s’est ensuite documenté sur le compagnonnage de ces deux expressions… et a recherché dans ses propres photographies celles qui ont emprunté à la peinture (parfois involontairement), un style, un univers, des éléments. Le travail a consisté à déconstruire l’idée de pratiquer des photographies “à la manière de” tel peintre en décodant les processus de création dans le cheminement de l’inspiration des courants picturaux. Aujourd’hui, le projet se poursuit et s’accroît avec la participation de nouveaux photographes pour être proposé à la chapelle Saint-Sulpice”.



Les artistes exposés : Michel Andéol, Daniel Berta, Roselyne Coutarel, Jean-Claude Désarnaud, Jacques Estal, Monique Gérard, François Lucchesi, Philippe Magnet, Michel Mirabel, Joël Piat, Marc Venet, Yvette Vignaud.



Entrée libre du lundi au dimanche (sauf le mardi) de 9h à 12h et de 14h à 18h. Visite commentée tous les samedis de 14h30 à 16h30. Exposition associant la peinture et la photographie avec Michel Andéol, Daniel Berta, Roselyne Coutarel, Jean-Claude Désarnaud, Jacques Estal, Monique Gérard, François Lucchesi, Philippe Magnet, Michel Mirabel, Joël Piat, Marc Venet, Yvette Vignaud.

